40-річний швейцарець став третім найстаршим в історії переможцем матчу АТР на грунті

Триразовий переможець турнірів Grand Slam швейцарець Стен Вавринка (161) вдало стартував на грунтовому турнірі серії АТР 250 у Бухаресті. У першому колі він переміг казахстанця Тимофея Скатова (174).

Матч тривав 3 години 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7(5), 7:6(1).

Вавринка перервав свою п'ятиматчеву серію поразок і здобув першу перемогу цього сезону.

40-річний швейцарець став третім гравцем в історії після американця Джиммі Коннорса та хорвата Іво Карловича, хто виграв матч рівня АТР на грунті у віці 40+.

Вавринка проводить свій 22 сезон, в якому виграв мінімум один матч на рівні АТР-туру. Більше мають лише Коннорс (25), ще один швейцарець Роджер Федерер (24), француз Рішар Гаске (24) та іспанець Рафаель Надаль (23).

У другому колі змагань Вавринка зіграє з другим сіяним іспанцем Педро Мартінесом (47).

Нагадаємо, що Гаель Монфіс став найстаршим переможцем матчу на турнірі в Маямі за останні 33 роки.