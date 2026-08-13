Визначилася суперниця Швьонтек у фіналі "тисячника" у Торонто

Єлена Рибакіна (2) стала другою фіналісткою турніру WTA 1000 у Торонто, перегравши на стадії 1/2 фіналу американку Коко Гофф (4).

Протистояння тривало 2 години 2 хвилини та закінчилося з рахунком 7:5, 2:6, 2:6.

Якщо перша партія була за Коко, то у двох наступних сетах друга ракетка світу "закрила" суперницю – двічі по 6:2.

Це була третя зустріч між цими тенісистками та друга за спортивним принципом. Адже на змаганнях в ОАЕ Коко здобула технічну перемогу над опоненткою. Тепер рахунок очних поєдинків рівний – 1:2 на користь представниці США.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Півфінал, 13 серпня

Коко Гофф (США) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 7:5, 2:6, 2:6

Гофф – Рибакіна: відеоогляд матчу

Відзначимо, що в іншому півфіналі Іга Швьонтек у трьох сетах переграла Еліну Світоліну. Фінал "тисячника" у Торонто відбудеться 14 серпня.