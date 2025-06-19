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Чемпіонка Ролан Гаррос без шансів поступилася у своєму першому в сезоні матчі на траві

Станіслав Матусевич — 19 червня 2025, 21:32
Чемпіонка Ролан Гаррос без шансів поступилася у своєму першому в сезоні матчі на траві
Коко Гофф
Getty images

Друга ракетка світу американка Коко Гофф не змогла виграти свій стартовий матч на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Берліні. У поєдинку другого кола змагань чемпіонка Ролан Гаррос 2025 поступилася китаянці Ван Сіньюй (49).

Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

Зокрема, Гофф "відзначилася" усього 38% влучання першої подачі.

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Берлін, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Друге коло, 19 червня

Ван Сіньюй (Китай) – Коко Гофф (США) 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, американка попереду, 2:1. Цікаво, що Гофф перемогла Ван у Берліні три роки тому. У наступному колі змагань китаянка протистоятиме Паулі Бадосі (10, Іспанія).

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Берліні свій стартовий матч не змогла виграти п'ята ракетка світу італійка Жасмін Паоліні. Її обіграла спортсменка з Тунісу Онс Жабер.

Коко Гофф WTA 500

Коко Гофф

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