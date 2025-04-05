Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сачко вийшов у фінал челенджера в Італії й стане першою ракеткою України

Станіслав Матусевич — 5 квітня 2025, 18:28
Сачко вийшов у фінал челенджера в Італії й стане першою ракеткою України
Віталій Сачко
Getty Images

Віталій Сачко (372) вийшов у фінал турніру серії челенджер в італійській Барлетті. У півфіналі він обіграв 17-річного чеха Максима Мрва (758).

Українець переміг за 1 годину 25 хвилин з рахунком 6:2, 6:4.

У другій партії Сачко поступався 3:4 з брейком, проте надалі виграв три гейми поспіль.

За матч Віталій не подавав навиліт і обійшовся без подвійних помилок, зробивши 5 брейків. Його суперник виконав 4 ейси, 7 разів помилився на подачі та зробив 2 брейки.

Open Citta della Disfida – ATP Challenger Tour 75
Барлетта, Італія, грунт
Призовий фонд: €91,250
Півфінал, 5 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Максим Мрва (Чехія) 6:2, 6:4

Це була перша зустріч суперників. У вирішальному матчі Сачко зіграє з Далібором Сврчіною (154, Чехія).

25-річний українець проведе свій п'ятий фінал на рівні челенджерів у кар'єрі. Поки він має один титул, перемігши на турнірі у Братиславі у червні 2023-го.

Незалежно від результату фінального матчу, з наступного тижня Сачко стане першою ракеткою України.

Нагадаємо, напередодні у півфіналі змагань у Барлетті Сачко переміг відомого британці Дена Еванса (204).

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко обіграв відомого британця і вийшов у півфінал челенджера в Італії
Сачко вийшов у чвертьфінал челенджера в Італії через зняття суперника
Сачко вийшов у друге коло челенджера в Італії
Сіннер лідирує в рейтингу АТР, Овчаренко залишається першою ракеткою України
Овчаренко – перша ракетка України, Сіннер продовжує лідирувати в рейтингу АТР

Останні новини