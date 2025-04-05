Сачко вийшов у фінал челенджера в Італії й стане першою ракеткою України
Віталій Сачко (372) вийшов у фінал турніру серії челенджер в італійській Барлетті. У півфіналі він обіграв 17-річного чеха Максима Мрва (758).
Українець переміг за 1 годину 25 хвилин з рахунком 6:2, 6:4.
У другій партії Сачко поступався 3:4 з брейком, проте надалі виграв три гейми поспіль.
За матч Віталій не подавав навиліт і обійшовся без подвійних помилок, зробивши 5 брейків. Його суперник виконав 4 ейси, 7 разів помилився на подачі та зробив 2 брейки.
Віталій Сачко (Україна) – Максим Мрва (Чехія) 6:2, 6:4
Це була перша зустріч суперників. У вирішальному матчі Сачко зіграє з Далібором Сврчіною (154, Чехія).
25-річний українець проведе свій п'ятий фінал на рівні челенджерів у кар'єрі. Поки він має один титул, перемігши на турнірі у Братиславі у червні 2023-го.
Незалежно від результату фінального матчу, з наступного тижня Сачко стане першою ракеткою України.
Нагадаємо, напередодні у півфіналі змагань у Барлетті Сачко переміг відомого британці Дена Еванса (204).