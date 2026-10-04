Овчаренко здобув дебютний титул на челенджері в парному розряді

Олександр Овчаренко вперше став чемпіоном турніру серії челенджер у парному розряді. Разом із німцем Каєм Венельтом українець здобув титул в італійському Барі. У фіналі вони обіграли дует Луїс Карлос Альварес (Мексика)/Адріан Оцбах (Німеччина).

Гра тривала 52 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

Levante Open – ATP Challenger Tour 50

Барі, Італія, грунт

Призовий фонд: €56,700

Фінал парного розряду, 3 жовтня

Олександр Овчаренко (Україна)/Кай Венельт (Німеччина) – Луїс Карлос Альварес (Мексика)/Адріан Оцбах (Німеччина) 6:1, 6:3

Овчаренко втретє дійшов до парного фіналу на челенджерах і здобув першу перемогу.

Нагадаємо, що напередодні інший українець Віталій Сачко завершив боротьбу в одиночному розряді на челенджері в Барі на стадії півфіналу.