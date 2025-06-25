Надія Кіченок завершила виступи в парних змаганнях у Бад-Гомбурзі у чвертьфіналі
Надія Кіченок разом з американкою Ніколь Меліхар не зуміли вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У чвертьфінальному матчі вони поступилися дуету Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-).
Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(2), 12-10.
На супертай-брейку в україно-американської пари був один матч-пойнт, однак реалізувати його не вдалося.
Кіченок та Меліхар за гру 3 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 1 помилка на подачі та жодного брейку.
Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-) – Надія Кіченок (Україна)/Ніколь Меліхар (США) 4:6, 7:6(2), 12-10
У півфіналі змагань Гуо і Панова зіграють з китайською парою Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.
Нагадаємо, що у першому колі парного турніру в Бад-Гомбурзі Кіченок і Меліхар здолали дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).