Надія Кіченок завершила виступи в парних змаганнях у Бад-Гомбурзі у чвертьфіналі

Надія Кіченок разом з американкою Ніколь Меліхар не зуміли вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У чвертьфінальному матчі вони поступилися дуету Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-).

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(2), 12-10.

На супертай-брейку в україно-американської пари був один матч-пойнт, однак реалізувати його не вдалося.

Кіченок та Меліхар за гру 3 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 1 помилка на подачі та жодного брейку.