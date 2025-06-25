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Надія Кіченок завершила виступи в парних змаганнях у Бад-Гомбурзі у чвертьфіналі

Станіслав Матусевич — 25 червня 2025, 18:14
Надія Кіченок завершила виступи в парних змаганнях у Бад-Гомбурзі у чвертьфіналі
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Надія Кіченок разом з американкою Ніколь Меліхар не зуміли вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У чвертьфінальному матчі вони поступилися дуету Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-).

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(2), 12-10.

На супертай-брейку в україно-американської пари був один матч-пойнт, однак реалізувати його не вдалося.

Кіченок та Меліхар за гру 3 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 1 помилка на подачі та жодного брейку.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Чвертьфінал парного розряду, 25 червня

Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-) – Надія Кіченок (Україна)/Ніколь Меліхар (США) 4:6, 7:6(2), 12-10

У півфіналі змагань Гуо і Панова зіграють з китайською парою Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.

Нагадаємо, що у першому колі парного турніру в Бад-Гомбурзі Кіченок і Меліхар здолали дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Надія Кіченок парний розряд WTA 500

Надія Кіченок

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