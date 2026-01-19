Дебютантка турнірів Grand Slam стала наступною суперницею Світоліної на Australian Open

Визначилася суперниця Еліни Світоліної (12) у другому колі Australian Open. Нею стала польська тенісистка Лінда Клімовічова (134), яка завдяки відмові пройшла британку Франческу Джонс (71).

За рахунку 2:6, 2:3 Джонс ухвалила рішення припинити боротьбу через травму ноги.

Зазначимо, що Клімовічова вперше у кар'єрі пробилася в основну сітку турнірів Grand Slam. Раніше вона 4 рази зупинялася у кваліфікаціях змагань.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Перше коло, 19 січня

Лінда Клімовічова (Польща) – Франческа Джонс (Велика Британія) 6:2, 3:2, відмова Джонс

Світоліна та Клімовічова раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в першому колі Australian Open Еліна Світоліна впевнено обіграла іспанку Крістіну Букшу (51). Марта Костюк і Даяна Ястремська свої матчі програли.