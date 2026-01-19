Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Дебютантка турнірів Grand Slam стала наступною суперницею Світоліної на Australian Open

Станіслав Матусевич — 19 січня 2026, 09:31
Дебютантка турнірів Grand Slam стала наступною суперницею Світоліної на Australian Open
Еліна Світоліна
Jimmie48 Photography

Визначилася суперниця Еліни Світоліної (12) у другому колі Australian Open. Нею стала польська тенісистка Лінда Клімовічова (134), яка завдяки відмові пройшла британку Франческу Джонс (71).

За рахунку 2:6, 2:3 Джонс ухвалила рішення припинити боротьбу через травму ноги.

Зазначимо, що Клімовічова вперше у кар'єрі пробилася в основну сітку турнірів Grand Slam. Раніше вона 4 рази зупинялася у кваліфікаціях змагань.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Перше коло, 19 січня

Лінда Клімовічова (Польща) – Франческа Джонс (Велика Британія) 6:2, 3:2, відмова Джонс

Світоліна та Клімовічова раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в першому колі Australian Open Еліна Світоліна впевнено обіграла іспанку Крістіну Букшу (51). Марта Костюк і Даяна Ястремська свої матчі програли.

Australian Open Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Впоралась за годину: відеоогляд дебютної перемоги Світоліної на Australian Open-2026
Світоліна – про підтримку з боку Монфіса на Australian Open: Мати поруч таку людину – дуже цінно
Світоліна впевнено вийшла у друге коло Australian Open
Світоліна – про підготовку до Australian Open: Навчаю Гаеля удару зліва по лінії
Костюк – в ролі тіньової фаворитки, дебют Олійникової: прев’ю до Australian Open 2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік