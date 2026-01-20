Чоловік Світоліної програв на старті Australian Open і зворушливо попрощався з глядачами

Французький тенісист Гаель Монфіс (110), який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, поступився у першому колі Australian Open місцевому спортсмену Дейну Свіні (182).

Гра тривала 3 години 54 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(3), 5:7, 4:6, 5:7.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Перше коло, 20 січня

Дейн Свіні (Австралія) – Гаель Монфіс (Франція) 6:7(3), 7:5, 6:4, 7:5

Це був 20-й і останній в кар'єрі виступ 39-річного Монфіса на австралійському мейджорі. Найкращим результатом на кортах Мельбурна для Гаеля став чвертьфінал (2016, 2022). Після матчу він подякував глядачам на трибунах.

"Велике дякую, це перш за все. Мій шлях тут розпочався у 2003 році разом з вами. Тоді я вперше приїхав сюди. І ось зараз 2026-й, фінішна межа. Дякую вам за цю неймовірну подорож. Ви були просто фантастичними".

Нагадаємо, що поточний сезон стане останнім у кар'єрі Гаеля Монфіса.