20-річний американець повісив "бублика" росіянину Медведєву на шляху до чвертьфіналу Australian Open

Станіслав Матусевич — 25 січня 2026, 11:32
Лернер Тьєн
btu.org.ua

20-річний американець Лернер Тьєн (29) розгромив росіянина Даніїла Медведєва (12) в 1/8 фіналу Australian Open.

Лише за 1 годину 40 хвилин Тьєн виграв з рахунком 6:4, 6:0, 6:3.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
1/8 фіналу, 25 січня

Лернер Тьєн (США) – Даніїл Медведєв (-) 6:4, 6:0, 6:3

Суперники зустрічалися вчетверте, американець здобув третю перемогу. У наступному раунді змагань Тьєн зіграє проти третьої ракетки світу німця Александра Звєрєва.

Зазначимо, що Медведєв вперше за 126 поєдинків на турнірах Grand Slam програв сет під нуль.

Тьєн став наймолодшим чвертьфіналістом зі США на мейджорах з 2001 року, з US Open 2001, коли там грав Енді Роддік. У Мельбурні до цієї стадії змагань у молодшому віці останнім доходив Нік Кірьос у 2015-му.

Нагадаємо, що в чоловічому одиночному розряді Australian Open напередодні встановлено історичний рекорд.

