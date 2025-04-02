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Соболєва розгромно перемогла у першому колі турніру серії WTA 125 в Анталії

Станіслав Матусевич — 2 квітня 2025, 17:40
Соболєва розгромно перемогла у першому колі турніру серії WTA 125 в Анталії
Анастасія Соболєва
WTA

Анастасія Соболєва обіграла туркеню Чалу Бююкакчай у першому колі турніру серії WTA 125 в Анталії.

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася розгромом 6:4, 6:0. 

Починаючи з рахунку 3:4 у першому сеті, Соболєва виграла 9 геймів поспіль.

Анастасія за матч 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 1 брейк.

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Перше коло, 2 квітня

Анастасія Соболєва (207, Україна)  Чала Бююкакчай (333, Туреччина) 6:4, 6:0

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти Чжен Вушуан (278, Китай).

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева не змогла подолати перше коло на турнірі аналогічної категорії в Іспанії.

Анталія Анастасія Соболєва WTA 125

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