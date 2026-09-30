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Експерша ракетка світу достроково завершила сезон-2026

Станіслав Матусевич — 30 вересня 2026, 13:37
Експерша ракетка світу достроково завершила сезон-2026
Кароліна Плішкова
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34-річна чеська тенісистка Кароліна Плішкова, експерша ракетка світу, завершила поточний сезон через проблеми зі здоров'ям.

Про це спортсменка повідомила в інстаграмі.

"Після всього, через що моє тіло пройшло за останні місяці, у мене залишилося кілька невеликих проблем, яким потрібно дати час нормально загоїтися. Нічого серйозного, але зараз правильніше дати тілу необхідний час, а не намагатися грати через біль.

Звичайно, я засмучена, що пропущу останні турніри цього року. Сподіваюся побачити всіх моїх азійських уболівальників наступного разу.

Дякую всім за підтримку цього року. До скорої зустрічі", – написала Плішкова.

Найкращим результатом Кароліни поточного сезону став півфінал турніру WTA 250 в Ноттінгемі у червні. На "тисячнику" в Мадриді вона дісталася чвертьфіналу.

Плішкова провела перший повноцінний сезон після важкої травми ноги у 2024-му на US Open та довгого лікування.

У 2017 році Кароліна протягом 8 тижнів перебувала у статусі першої ракетки світу.

Нагадаємо, що турнір серії WTA 1000 у Пекіні, який стартував 30 вересня, окрім Плішкової, пропустять третя ракетка світу Джессіка Пегула та чинна чемпіонка змагань Аманда Анісімова.

Кароліна Плішкова

Кароліна Плішкова

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