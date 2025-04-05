Світоліна назвала найважчі матчі в своїй кар’єрі

Перша ракетка України Еліна Світоліна відповіла на запитання про те, які матчі були найскладнішими в її кар’єрі.

Слова Світоліної з пресконференції в межах благодійної події від Svitolina Foundation наводить кореспондент Чемпіона Богдан Войченко.

"Мабуть, найважчі матчі у мене траплялися на Олімпіаді. Перший вагомий матч трапився проти Серени Вільямс [на Олімпіаді-2016], коли мені вдалося її перемогти вперше. Було неймовірно, я не могла повірити, що мені вдалося її перемогти. І другий матч – це матч за бронзову медаль [Олімпіади-2020], він теж був дуже-дуже складним. Я боролася до кінця, намагалася віддати всі сили задля перемоги", – заявила тенісистка.

Нагадаємо, у третьому раунді олімпійського тенісного турніру Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро Світоліна обіграла першу сіяну Серену Вільямс 6:4, 6:3. В матчі за бронзу Олімпіади-2020 в Токіо українка в трьох сетах виявилася сильнішою за Єлєну Рибакіну з Казахстану – 1:6, 7:6 (5), 6:4.

Раніше Світоліна поділилася очікуваннями від матчів збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг.