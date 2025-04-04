Світоліна – про матчі Кубку Біллі Джин Кінг: Сподіваюся, ми зможемо принести перемогу команді
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від матчів національної команди у Кубку Біллі Джин Кінг.
Слова тенісистки наводить Трибуна.
"Для мене завжди був і є привілей грати за країну. Інколи було таке, що травми заважали, десь графік… Наприклад, якщо матч був в Австралії. Зараз є можливість зіграти майже в Україні.
Я очікую, що буде дуже багато українців в Польщі. Це буде неймовірна атмосфера, за якою я дуже сумую, тому що, на жаль, зараз не можу грати в Україні.
Це буде дуже-дуже класно. Це моя мотивація зараз перебувати в найкращій формі й підготуватися як можна краще, щоб принести перемогу Україні", – підкреслила Еліна.
Фонд Світоліної продовжує займатися організацією матчів жіночої збірної України. Зібрати найкращий склад на ігри кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг виявилося нескладним завданням.
"Зірковий склад було зібрати не так складно, тому що я розумію, що вони вмотивовані зіграти за збірну. Я думаю, що всі хочуть принести очки для збірної.
Для України це зараз дуже важливо. Тому я дуже рада, що в нас така сильна команда. Сподіваюсь, що ми зможемо відіграти й принести перемогу для команди", – підсумувала Світоліна.
Матчі відбудуться 11-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у польському місті Радом. Суперницями нашої збірної стануть команди Польщі (11.04) та Швейцарії (12.04).
Нагадаємо, раніше визначилася заявка жіночої збірної України на ігри кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.