Світоліна – про матчі Кубку Біллі Джин Кінг: Сподіваюся, ми зможемо принести перемогу команді

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від матчів національної команди у Кубку Біллі Джин Кінг.

Слова тенісистки наводить Трибуна.

"Для мене завжди був і є привілей грати за країну. Інколи було таке, що травми заважали, десь графік… Наприклад, якщо матч був в Австралії. Зараз є можливість зіграти майже в Україні.

Я очікую, що буде дуже багато українців в Польщі. Це буде неймовірна атмосфера, за якою я дуже сумую, тому що, на жаль, зараз не можу грати в Україні.

Це буде дуже-дуже класно. Це моя мотивація зараз перебувати в найкращій формі й підготуватися як можна краще, щоб принести перемогу Україні", – підкреслила Еліна.