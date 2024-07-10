Світоліна: Cпробувала все, але нічого не спрацювало

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) прокоментувала поразку від Єлєни Рибакіної (4) в 1/4 фіналу Вімблдона-2024.

Її слова з післяматчевої пресконференції цитує "Великий теніс України".

"Так, сьогодні було надзвичайно складно. Я спробувала все, що було в моїх силах. Нічого особливо не спрацювало. Моя суперниця добре била по м'ячу. Думаю, що це також не дало мені можливості поборотися за цей матч.

Сьогодні нога боліла трохи більше, ніж останніми днями, але чесно кажучи, коли суперниця грає так гостро, то дуже складно реагувати. Ми перебуваємо на такій стадії турніру, що вже у всіх є невеликі проблеми, свої травми, всі щось переживають, тож тут немає нічого такого", — сказала Світоліна.