Світоліна заробила на Вімблдоні-2024 350 тисяч фунтів, але опуститься в рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися у півфінал Вімблдонського турніру, програвши Єлєнє Рибакіной, яка представляє Казахстан.

Разом з тим, українка не змогла захистити торішні очки в рейтингу WTA (-350), втратить кілька позицій і статус другої ракетки України. В оновленому рейтингу, який буде опублікувано 15 липня, 29-річна одеситка опиниться на 30-й позиції.

Статус першої ракетки України збереже Марта Костюк (18), а другою стане Даяна Ястремська (25).

Світоліна поповнила свій банківський рахунок на 350 тис. фунтів (448 тис. доларів).

Раніше ми писали, про низку рекордів, які переписала Світоліна.