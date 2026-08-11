Намагалася показати швидкість: Світоліна оцінила перемогу над росіянкою у чвертьфіналі в Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна (9) висловилася про перемогу над "нейтральною" суперницею Єкатериною Александровою (19) в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Торонто.

У післяматчевому флешінтерв'ю вона поділилася першими емоціями від тріумфу.

Перша ракетка України зазначила, що намагалася бути швидкою на корті та залишилася задоволена своїм виступом у чвертьфіналі.

"Знаєте, я дійсно намагалася показати свою швидкість сьогодні ввечері. Мені потрібно було відігратися у другому сеті та, звісно ж, добре відіграти у третьому. Так, я дуже задоволена своїм виступом і бійцівським духом, якщо чесно. Суперниця грала дуже чудово у першому сеті, тому мені довелося по-справжньому увімкнути бійцівський режим. А з такою підтримкою це було просто неймовірно, тож дякую вам!" – сказала Еліна.

Українка розповіла, як їй вдалося переломити перебіг зустрічі після програного першого сету. За словами Світоліної, вона завжди намагається проявляти на корті свій бійцівський характер, але у тенісі буває, що іноді деякі речі можуть вийти з-під контролю.

"Але те, що ти можеш контролювати, – це боротися за кожен м'яч, намагатися перебити на той бік ще один зайвий м'яч та чинити тиск на суперницю. Тож сьогодні з мого боку був хороший матч, і так, я просто дуже рада бути у півфіналі", – наголосила українська тенісистка.

Світоліна зазначила, що ще не думала над своїм наступним протистоянням у Торонто, у якому зустрінеться з Ігою Швьонтек. Польська тенісистка в 1/4 фіналу вибила ще одну "нейтральну" Діану Шнайдер.

"Я поки не думала про це занадто багато. Думаю, завтра я просто постараюся трохи відпочити. Це вихідний день, день для відпрацювання кількох елементів. Я поговорю зі своєю командою, щоб трохи підлаштуватися під гру Іги. Звісно, вона велика чемпіонка і дуже круто грає на цьому турнірі, тож так, мені потрібно буде показати свій максимум", – відповіла Еліна.

Світоліна показує свій другий найкращий результат у Торонто після титулу у 2017 році. Водночас Еліна здобула свою 10-ту звитягу поспіль на турнірах серії WTA 1000, вигравши 6 матчів і титул в Римі у травні та 4 поєдинки в Торонто. Українка стала другою тенісисткою старшою за 30 років, якій вдалося подібне після легендарної Серени Вільямс.

Завдяки виходу у півфінал турніру серії WTA 1000 у Торонто українка підніметься мінімум з 6-ї на 4-ту позицію в Чемпіонській гонці.