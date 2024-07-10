Світоліна поступилася Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) зазнала поразки від представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (4) у чвертьфіналі Вімблдону-2024.

Матч тривав 1 годину і завершився з рахунком 3:6, 2:6.

Перший сет українка розпочала якйнайкраще – виграла гейм на подачі суперниці й повела в рахунку. Однак захистити брейк Світоліна не змогла, віддавши свою подачу.

У 8-му геймі представниця Казахстану все ж зуміла забрати подачу українки, а в наступному – завершити партію на свою користь.

Слід зазначити, Світоліна у першому сеті подавала непогано, проте відчутно гірше за попередню гру – 67 відсотків влучання першої, 59 – реалізація.

Друга партія розпочалася зі втраченої українкою подачі, що й вирішило долю сету та матчу. Казахстанка впевнено реалізовувала гейми на подачі та зробила ще один брейк, попри хорошу подачу українки.

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Четверте коло, 8 липня

Єлєна Рибакіна (Казхастан) — Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:2

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