Світоліна – про те, що значить бути українкою: Дуже важливо показувати свою позицію світові

Еліна Світоліна розповіла про те, що для неї значить бути українкою та представляти свою країну на міжнародній арені.

Слова Світоліної з пресконференції під час благодійної події від Svitolina Foundation наводить кореспондент "Чемпіона" Богдан Войченко.

"Для мене дуже важливо показувати свою позицію світові, тому що ми бачимо дуже різні підходи до війни, яка відбувається в Україні. Дуже важливо використовувати свою платформу. Я представляю свою країну, намагаюся віддавати всі сили, боротися за перемоги, щоб люди їх святкували, щоб ми бачили, як піднімається наш прапор, і лунав український гімн", – зазначила спортсменка.

Нагадаємо, напередодні Світоліна відвідала захід на честь другої річниці створення бригади НГУ "Хартія".