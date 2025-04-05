Світоліна – про боротьбу із тривожністю: Потрібно прийняти її
Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про свою боротьбу із тривожністю напередодні матчів.
Слова Світоліної з пресконференції під час благодійної події від Svitolina Foundation наводить кореспондент "Чемпіона" Богдан Войченко.
"З досвідом я вже зрозуміла як справлятись із тривожністю – потрібно її прийняти. Я хвилююсь, суперник хвилюється. Ми знаходимось на одному рівні.
Я повертаю себе на те, що мені потрібно прямо зараз. Якщо є хвилювання перед подачею, то концентруюсь на тому, куди його спрямувати. Якщо думати лише про те, що "я хвилююсь, я хвилююсь", то це не допоможе", – розповіла спортсменка.
Зовсім скоро розпочнеться Кубок Біллі Джин Кінг, на якому у складі збірної України візьме участь Світоліна.
Матчі відбудуться 11-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у польському місті Радом. Суперницями нашої збірної стануть команди Польщі (11.04) та Швейцарії (12.04).
Раніше Світоліна відвідала захід на честь річниці створення бригади НГУ "Хартія".