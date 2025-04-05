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Світоліна – про боротьбу із тривожністю: Потрібно прийняти її

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 14:41
Світоліна – про боротьбу із тривожністю: Потрібно прийняти її
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про свою боротьбу із тривожністю напередодні матчів.

Слова Світоліної з пресконференції під час благодійної події від Svitolina Foundation наводить кореспондент "Чемпіона" Богдан Войченко.

"З досвідом я вже зрозуміла як справлятись із тривожністю – потрібно її прийняти. Я хвилююсь, суперник хвилюється. Ми знаходимось на одному рівні.

Я повертаю себе на те, що мені потрібно прямо зараз. Якщо є хвилювання перед подачею, то концентруюсь на тому, куди його спрямувати. Якщо думати лише про те, що "я хвилююсь, я хвилююсь", то це не допоможе", – розповіла спортсменка.

Зовсім скоро розпочнеться Кубок Біллі Джин Кінг, на якому у складі збірної України візьме участь Світоліна.

Матчі відбудуться 11-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у польському місті Радом. Суперницями нашої збірної стануть команди Польщі (11.04) та Швейцарії (12.04).

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