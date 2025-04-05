Світоліна – про свою мотивацію: Закордоном в мене є можливість розповідати, що в нас відбувається
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поділилася своєю мотивацією грати в теніс на високому рівні.
Слова Світоліної з пресконференції під час благодійної події від Svitolina Foundation наводить кореспондент "Чемпіона" Богдан Войченко.
"Мотивацією для мене є йти далі, тренуватися, ставати кращою, вигравати більше турнірів, можливо, стати першою [ракеткою світу].
Важливими також є зустрічі з дітьми, з українцями. Адже, коли я потім їду грати закордон, в мене є можливість там розповідати історії та емоції, що в нас реально відбувається – це моя головна мотивація", – підкреслила спортсменка.
Нагадаємо, що наступного тижня Світоліна виступить у складі національної команди України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. Суперницями нашої команди стануть команди Польщі (11.04) та Швейцарії (12.04).