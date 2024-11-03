Таунсенд: Спочатку програвали Кіченок і Остапенко на важливих очках

Тейлор Таунсенд зі США, яка в дуеті з Катериною Синяковою перемогла пару Людмила Кіченок/Олена Остапенко в поєдинку першого туру WTA Finals, розповіла, що долю зустрічі з українсько-латвійським дуетом вирішили дрібниці.

Слова Таунсенд наводить портал Великий теніс України:

"Я дуже задоволена тим, як ми сьогодні відіграли. Дуже важко ось так вийти і зіграти чітко, особливо в такому форматі, коли немає рахунку "більше", а в підсумку все вирішується на матчевому тай-брейку. Ми програли кілька геймів, коли вирішальне очко було за рахунку "рівно". Тому, знаєте, ситуація могла змінюватися досить часто.

Ми продовжували грати так, як ми грали, тому що я б не сказала, що ми показували поганий теніс тоді, коли програли першу партію. Ми просто програвали на важливих очках. Це те, про що я сказала Кет: "Давай вигравати ті очки, які насправді важливі".

Коли ми приїхали сюди, то в нас був уже досвід гри з деякими дуетами, а з деякими – ні. Це була саме та пара, з якою ми вже зустрічалися. Ми знали, які високі результати в них були, тому нам треба було вийти і показати чудову гру. Я дуже щаслива, але це груповий формат, це тільки перший матч. Нам треба продовжувати в тому ж дусі, щоб вийти з групи і пройти далі по турніру".

Відзначимо, що Кіченок і Остапенко не реалізували матчбол на тай-брейку третього сету, коли Людмила не влучила в корт під час виконання смеша.

Синякова і Таунсенд є чемпіонками парного турніру Вімблдон-2024. Кіченок з Остапенко брали участь у Підсумкового турніру WTA у 2022 році, тоді вони дійшли до півфіналу. Цього року цей дует виграв US Open, а також титул на турнірі WTA 500 в Істборні. На Australian Open і в Чарльстоні вони дійшли до фіналу.