Я була в шоці: Стародубцева — про підтримку від українок на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (144) була зворушена, коли інші українські тенісистки прийшли підтримати її у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ВТУ.

"Чесно, я сама була в шоці, коли побачила їх усіх на трибуні. Я дуже була рада, що вони прийшли. Мені здається, ми дуже здружилися під час Кубку Біллі Джин Кінг і мені дуже приємно, що вони вважають мене своїм другом і прийшли підтримати.

У нас був дуже хороший взаємозв'язок того тижня. Якщо чесно, мені той тиждень у збірній дуже сильно сподобався. Класні люди навколо, всі наші дівчатка класні, тренери чудові. Мені було дуже здорово ще й тому, що я постійно живу в Америці і не так часто можу бачити українців.

А тут стільки наших, атмосфера, можливість розмовляти українською і просто проводити час із нашими людьми — я дуже рада, що поїхала, і навіть те, що я не зіграла, не має жодного значення", — сказала Стародубцева.

Нагадаємо, у відборі на Ролан Гаррос Юлія пройшла землячку Катаріну Завацьку, китаянку Сяоді Ю та представницю Канади Марину Стакушич.

Відтак вона продовжила 12-річну серію, упродовж якої щонайменше один представник України успішно проходить кваліфікацію ґрунтового мейджора.

Свій перший матч в основній сітці 24-річна українка проведе вже сьогодні, 27 травня. Вона зустрінеться з іспанкою Крістіною Буксою (72). Початок — не раніше 15:00.