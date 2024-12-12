Південнокорейський тенісист зробить паузу у кар’єрі, щоб відслужити в армії

27-річний південнокорейський тенісист Квон Сун-Ву призупинить кар’єру, щоб відслужити два роки в армії.

Про своє рішення тенісист повідомив на своїй Instagram-сторінці.

"13 січня 2025 року я вступлю до армії. Я призупиняю виступи умайже на два роки, але повернуся найкращою версією себе. Багато хто каже, що у 30 років занадто пізно відновлювати кар'єру... Але я вважаю, що 30 років – це самий пік, і я впевнений у собі", – сказав спорстмен.

Сун-Ву додав, що після повернення з армії буде готовий знову працювати на імідж та впізнаваність корейського тенісу.

"Я досягнув лише 20% цілей, які перед собою ставив. 80%, що залишилися, повинні бути тим самим корейським тенісом, про який ви мріяли. Я зроблю все, щоб корейський теніс став таким, яким хоче бачити його кожен уболівальник. Я працюватиму, поки не досягну свого, так що продовжуйте стежити. А поки що прощаюся, сподіваюся, ви всі будете здорові та щасливі", – підсумував Сун-Ву.

Нагадаємо, найкращою позицією Квона в рейтингу ATP є 52-га сходинка. Наразі він знаходиться на 349-му місці і є гравцем збірної Південної Кореї. На його рахунку два трофеї на рівні АТР та 2,5 млн доларів призових за кар'єру.

Трохи раніше, південнокореєць заявився на US Open-2024 скориставшись захищеним рейтингом.