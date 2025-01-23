Стало відомо місце проведення фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг
BBC
Фінальний турнір Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться у китайському місті Шеньчжені.
Про це повідомляє офіційний сайт змагання.
Китай стане місцем проведення турніру з 2025 по 2027 рік.
"Оголошення про проведення Кубку у Шеньчжені підкреслює наші намаганні внести пристрасть та хвилювання у тенісні матчі між збірними. Це місто уособлює дух росту та інновацій, які є в основі змагання", – розповіла Біллі Джин.
Зазначимо, що Billie Jean King Cup – найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі.
Збірна України жодного разу у своїй історії не виходила у фінал турніру.
Нагадаємо, у 2024 році переможцем Кубку Біллі Джин стала збірна Італії.