Стало відомо місце проведення фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг

Фінальний турнір Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться у китайському місті Шеньчжені.

Про це повідомляє офіційний сайт змагання.

Китай стане місцем проведення турніру з 2025 по 2027 рік.

"Оголошення про проведення Кубку у Шеньчжені підкреслює наші намаганні внести пристрасть та хвилювання у тенісні матчі між збірними. Це місто уособлює дух росту та інновацій, які є в основі змагання", – розповіла Біллі Джин.

Зазначимо, що Billie Jean King Cup – найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі.

Збірна України жодного разу у своїй історії не виходила у фінал турніру.

Нагадаємо, у 2024 році переможцем Кубку Біллі Джин стала збірна Італії.