Вперше з 2013 року: Італія виграла Кубок Біллі Джин Кінг

Завершився фінальний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг 2024, у якому зустрічалися збірні Італії та Словаччини.

Перемога з рахунком 2:0 дісталася італійкам.

Відкривати фінальне протистояння Лючія Бронцетті (78) та у двох сетах здолала Вікторія Грунчакову (238). Перемогу в двох сетах здобула італійка – 6:2, 6:4.

У другій грі фаворитками також були італійки, адже за них грала четверта ракетка світу Жасмін Паоліні (4). Вона за 66 хвилин обіграла Ребекку Шрамкову (43) – 6:2, 6:1.

Кубок Біллі Джин Кінг 2024 – тенніс

Фінал 20 листопада

Лючія Бронцетті – Вікторія Грунчакова 6:2, 6:4

Жасмін Паоліні – Ребекка Шрамкова 6:2, 6:1

Команда Італії виграла Кубок Біллі Джин Кінг вперше з 2013 року, тобто вперше за 11 років.