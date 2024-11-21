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Вперше з 2013 року: Італія виграла Кубок Біллі Джин Кінг

Руслан Травкін — 21 листопада 2024, 07:05
Вперше з 2013 року: Італія виграла Кубок Біллі Джин Кінг
x.com/BJKCup

Завершився фінальний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг 2024, у якому зустрічалися збірні Італії та Словаччини.

Перемога з рахунком 2:0 дісталася італійкам.

Відкривати фінальне протистояння Лючія Бронцетті (78) та у двох сетах здолала Вікторія Грунчакову (238). Перемогу в двох сетах здобула італійка – 6:2, 6:4.

У другій грі фаворитками також були італійки, адже за них грала четверта ракетка світу Жасмін Паоліні (4). Вона за 66 хвилин обіграла Ребекку Шрамкову (43) – 6:2, 6:1.

Кубок Біллі Джин Кінг 2024 – тенніс
Фінал 20 листопада

Лючія Бронцетті – Вікторія Грунчакова 6:2, 6:4

Жасмін Паоліні – Ребекка Шрамкова 6:2, 6:1

Команда Італії виграла Кубок Біллі Джин Кінг вперше з 2013 року, тобто вперше за 11 років.

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Кубок Біллі Джин Кінг

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