Вперше з 2013 року: Італія виграла Кубок Біллі Джин Кінг
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Завершився фінальний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг 2024, у якому зустрічалися збірні Італії та Словаччини.
Перемога з рахунком 2:0 дісталася італійкам.
Відкривати фінальне протистояння Лючія Бронцетті (78) та у двох сетах здолала Вікторія Грунчакову (238). Перемогу в двох сетах здобула італійка – 6:2, 6:4.
У другій грі фаворитками також були італійки, адже за них грала четверта ракетка світу Жасмін Паоліні (4). Вона за 66 хвилин обіграла Ребекку Шрамкову (43) – 6:2, 6:1.
Кубок Біллі Джин Кінг 2024 – тенніс
Фінал 20 листопада
Лючія Бронцетті – Вікторія Грунчакова 6:2, 6:4
Жасмін Паоліні – Ребекка Шрамкова 6:2, 6:1
Команда Італії виграла Кубок Біллі Джин Кінг вперше з 2013 року, тобто вперше за 11 років.