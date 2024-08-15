Визначилась суперниця Світоліної на турнірі в Цинциннаті

Українка Еліна Світоліна (30) зіграє проти нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Сабаленко (3) у третьому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Сабаленко у матчі другого кола обіграла італійку Елізабетт Коччаретто (66) з рахунком 6:3, 6:4.

Матч відбудеться 16 серпня. Для Світоліної та Сабаленко це буде п'ята зустріч. Українка виграла лише один з чотирьох попередніх матчів, сталося це у вересні 2020 року у Страсбурзі.

Нагадаємо, Еліна у другому колі турніру розібралася з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (91).