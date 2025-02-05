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Біллі Джин Кінг прокоментувала завершення кар'єри Халеп

Станіслав Матусевич — 5 лютого 2025, 13:03
Біллі Джин Кінг (праворуч) і Симона Халеп
Біллі Джин Кінг (праворуч) і Симона Халеп
Сторінка в Х Біллі Джин Кінг

Видатна у минулому американська тенісистка, переможниця 24 турнірів "Великого шолома" у одиночному розряді Біллі Джин Кінг прокоментувала на своїй сторінці у соцмережі Х рішення румунки Симони Халеп завершити кар'єру.

"Дворазова чемпіонка турнірів "Великого шолома" та колишня перша ракетка світу Симона Халеп прощається з тенісом. Симона — неймовірна спортсменка, вона виграла більше титулів WTA (24), ніж будь-яка румунська тенісистка в історії. Успіхів у наступних кроках твоєї подорожі, Симона", — написала Кінг.

Нагадаємо, напередодні Халеп розгромно поступилася у першому колі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці італійці Лучії Бронцетті (1:6, 1:6), після чого натякнула на завершення своєї кар'єри.

Симона Халеп

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