Біллі Джин Кінг прокоментувала завершення кар'єри Халеп

Видатна у минулому американська тенісистка, переможниця 24 турнірів "Великого шолома" у одиночному розряді Біллі Джин Кінг прокоментувала на своїй сторінці у соцмережі Х рішення румунки Симони Халеп завершити кар'єру.

"Дворазова чемпіонка турнірів "Великого шолома" та колишня перша ракетка світу Симона Халеп прощається з тенісом. Симона — неймовірна спортсменка, вона виграла більше титулів WTA (24), ніж будь-яка румунська тенісистка в історії. Успіхів у наступних кроках твоєї подорожі, Симона", — написала Кінг.

Нагадаємо, напередодні Халеп розгромно поступилася у першому колі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці італійці Лучії Бронцетті (1:6, 1:6), після чого натякнула на завершення своєї кар'єри.