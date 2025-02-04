Експерша ракетка світу натякнула на завершення кар’єри

Румунська тенісистка Симона Халеп натякнула про завершення кар'єри після поразки у першому колі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці.

Про це повідомляє Euronews.ro.

Халеп розгромно програла італійці Лучії Бронцетті (1:6, 1:6) та заявила, що востаннє грала в Клужі, хоча чітко не повідомила, що йде з тенісу.

"Я завжди почувалася тут як вдома. Ось чому я хотіла сьогодні приїхати в Клуж, щоб зіграти перед вами і попрощатися на тенісному корті. Я буду продовжувати грати в теніс, але щоб бути конкурентоспроможною, потрібно набагато більше, і наразі це вже неможливо", – сказала Халеп після поразки.

Зазначимо, що Симона провела 64 тижні на вершині світового рейтингу, вона дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam (Ролан Гаррос 2018 і Вімблдон 2019). На рахунку Халеп 24 титули WTA в одиночному розряді і 373 тижні у першій десятці світового рейтингу з 2014 по 2021 рік.

У жовтні 2022 року Симону тимчасово відсторонили від змагань після позитивного допінг-тесту на роксадустат. Це сталося після її виступу на US Open 2022. У вересні 2023 року Халеп отримала 4-річну дискваліфікацію від Міжнародного агентства з тенісної доброчесності (ITIA). На початку 2024 році Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив її апеляцію, скоротивши дискваліфікацію. У березні того ж року румунка повернулася до Туру, але за 10 місяців вона провела п'ять матчів і здобула лише одну перемогу.