Стабільність Світоліної, прорив Стародубцевої та кволість Костюк: підсумки сезону WTA

Тенісний сезон добігає свого кінця. У його жіночій частині залишилося провести лише Підсумковий турнір, до якого потрапило 8 найкращих за підсумками року, що минає.

До слова, Еліна Світоліна святкувала перемогу на WTA Finals у 2018-му, а роком пізніше грала у фіналі.

Чемпіон підбиває підсумки сезону для українських тенісисток, що вдалося, а хто не виправдав сподівань вітчизняних уболівальників - у матеріалі Андрія Зуєва.

Марта Костюк

2024 став для Марти Костюк знаменним, адже 22-річна тенісистка стала першою ракеткою України. Попередній сезон завершила на 39 сходинці світового рейтингу, а зараз знаходиться на 18 рядку. Вдалим виявився рік і за статистикою – 34 перемоги при 20 поразках, що є найвдалішим показником спортсменки за кар'єру.

Марта Костюк НОК України

Водночас Марта залишилася без титулів, тоді як у 2023-му виграла свій перший турнір WTA в Остіні.

Найкращими ж здобутками поточного сезону стали:

чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії (програла в трьох сетах Кого Гофф);

хардові фінал в Сан-Дієго та півфінал в Індіан-Веллсі;

грунтовий фінал у Штутгарті;

чвертьфінал Олімпіади (програла на тай-брейку майбутній фіналістці Донні Векич).

Марта Костюк під час матчу Олімпійських ігор Віталій Клюєв

Як бачимо, найкращі результати припадають на початковий етап сезону. Однак саме на літній Олімпіаді Костюк показала доволі розумну, зважену і нехарактерну для неї спокійну гру. Здавалося що українка позбулася своєї схильності влаштовувати на корті справжні психологічні гойдалки.

Однак надалі справжня Марта повернулася і ми знову побачили сльози, суперечки з тренером, істерики на корті. В матчі проти Еліни Аванесян в Ухані дійшло до зовсім неприйнятних жестів, коли Костюк просто махнула рукою, даючи зрозуміти, що гра їй відверто набридла.

Не будемо висувати особливих претензій. Наприкінці сезона на корті істерили навіть такі солідні чоловіки, як Тіафо та Звєрєв. Зрозуміло, що перевтома дає про себе знати. Але Марті явно треба щось робити в плані ментальної та психологічної підготовки до змагань. Поступово вболівальники втомлюються від її надмірної емоційності на майданчику.

Зрештою, перша ракетка України знялася з турнірів рівня WTA 500 в Нінбо та Токіо. Сподіваємося тривалий відпочинок надасть Марті достатньо наснаги, натхнення та впевненості для успішних виступів в наступному році.

Еліна Світоліна

30-річна Еліна Світоліна завершила змагальний сезон одразу після US Open. Поточна рейтингова позиція – 26. На такій же позиція одеситка завершила попередній рік. Еліна провела доволі велику кількість матчів: 30 перемог та 18 поразок. При цьому їй дошкуляла травма, через яку восени тенісистка змушена була перенести операцію і зараз проходить відновлювальний період.

Еліна Світоліна НОК України

Світоліна не захистила свій торішній титул у Страсбурзі, який до цього вигравала ще й у 2020. У 2024 цей французький турнір підвищив статус до W500, але Еліна вилетіла вже в 1/8 від француженки Клари Бюрель. Рік завершився без титулів, а найкращими здобутками стали:

фінал в Окленді (програш Коко Гофф в трьох сетах);

чвертьфінал на Вімблдоні;

прохід в 1/8 Відкритого чемпіонату Австралії, Ролан Гаррос та Олімпіади.

Еліна Світоліна, US Open-2024 jimmie48

Ще однією тенісною, але не змагальною перемогою Еліни можна назвати те, що Федерація тенісу України в грудні 2023 передала права на проведення змагань за участі національної збірної в Кубку Біллі Джин Кінг благодійному фонду Світоліної. Це підкреслює, наскільки високий авторитет має спортсменка в українській тенісній спільноті. Щоправда перший матч, проведений фондом у Флориді виявився невдалим.

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Еліна Світоліна, Леся Цуренко та сестри Кіченок в парі програли в підсумку румункам 2:3. Анна Богдан і Жаклін Крістіан здійснили неймовірний камбек, програвши в перший змагальний день обидва поєдинки. Той квітневий досвід став серйозним розчаруванням як для українських тенісисток, так і для вболівальників.

Загалом же, враховуючи пошкодження гомілкостопу, сезон 2024 можна назвати для Світоліною вдалим. Спортсменка довго утримувала позицію в ТОП-20 рейтингу WTA та статус першої ракетки України. Зрештою і гра нашої тенісистки виглядала солідною та привабливою. Сподіваємося Еліна без зайвих негараздів відновиться після операції та буде радувати нас своєї майстерністю ще не один сезон.

Даяна Ястремська

В поточному рейтингу WTA Даяна Ястремська посідає 33 місце. Якщо враховувати 102 позицію, на якій вона завершила 2023 рік, то прогрес здається очевидним. Однак все стає не таким однозначним, враховуючи, що сезон 2024 тенісистка завершує сімома поразками поспіль. Що ж відбулося за цей рік, якщо таке невдале завершення дозволяє Даяні утримувати доволі високу рейтингову позицію?

Даяна Ястремська, Australian Open-2024 Getty Images

Справа в тому, що на початку сезону українка дійшла аж до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Тоді в січні на цьому турнірі, враховуючи кваліфікацію, вона отримала вісім перемог поспіль. За рік до того, на австралійському грендслемі Даяна вилетіла в першому ж поєдинку. Отже півфінал дозволив здійснити потужний рейтинговий стрибок.

Далі ж сезон не задався. На Ролан Гаррос і Вімбілдоні Ястремська програла в третіх матчах, а на всіх інших турнірах не вигравала більше однієї зустрічі. Підсумкова статистика – по 21 виграшу і програшу. Чому так відбулося, важко пояснити. В цьому році Даяна продовжила грати в своїй доволі агресивній та потужній манері. І це й принесло результат в Австралії, де здалося, що наша тенісистка вийшла на новий рівень. М'ячі лягали під лінії, суттєво скоротилася кількість невимушених помилок..

Невдачі протягом ґрунтового проміжку списувалися на те, що тенісистка віддає перевагу швидким покриттям. Але наші очікування перед кожним трав'яним і особливо хардовим турніром теж залишалися марними. Що завадило Даяні самореалізуватися – травма, хвороби, психологічна невпевненість?

Мабуть, логічним завершенням і квінтесенцією сезону стала остання гра – проти Еріки Андреєвої в Ухані. Ястремська легко доводила свою перевагу в класі в обох сетах. Повела в першому 5:2, зробивши брейк-пойнт під нуль. А потім віддала п'ять геймів поспіль. Перед подачею на сет Даяна якось весело посміхнулася тренеру і наче забула, як грати в теніс або ж він перестав її цікавити.

Наступний сет – та ж сама картина. Ведучи в рахунку 4:2, українка зливає чотири гейми поспіль. Це можна було б пояснити втомленістю від тривалого і напруженого сезону, але ж Ястремська провела протягом року не так багато матчів. Після Уханя українка оголосила про завершення змагань в цьому році, пояснивши це хворобою та "іншими причинами". Хотілося б, щоб ці «інші причини» не позбавили нас від майбутніх здобутків Даяни в професійному тенісі.

Ангеліна Калініна

Співвідношення перемог і поразок в цьому році в Ангеліни Калініної має від'ємний результат – 22:24. Завершивши сезон 2023 на 28 місці рейтингу WTA, сьогодні українка перебуває на 57 позиції. Зрештою, ці числа повною мірою передають уболівальницьке розчарування від виступів Калініної в турі 2024.

Ангеліна Калініна jimmie48

Найкращими здобутками для Ангеліни в цьому сезоні стали:

півфінал Остіна на харді;

півфінал Руана на ґрунті в закритих приміщеннях;

півфінал Страсбурга на ґрунті.

Три півфінали статусних змагань – для багатьох спортсменок означали б вдалий сезон. Але проблема Ангеліни в першому півріччі, коли вона виборювала ці здобутки – шалена нестабільність. Так, в листопаді 2023 в матчевій зустрічі на Кубку Біллі Джин Кінг Калініна впевнено перемагає голландку Аранчу Рус. А вже через пару місяців вщент програє їй в першому колі Australian Open – 1:6, 0:6.

Друга ж половина року проходить під знаком хвороб і травм. Через застуду Ангеліна навіть відмовилася виступати на Олімпіаді. Починаючи всі чотири "грендслеми" з першого кола, представниця Нової Каховки виграла лише один поєдинок – в США у француженки Осеан Доден, яка сьогодні перебуває ще в більш кризовому стані.

У багатьох поєдинках здавалося, що українці просто не вистачає волі до перемоги. Подивіться, скільки завершальних сетів вона віддала з рахунком 0:6, 1:6 чи 2:6, не нав'язуючи боротьбу суперницям. Що ж, почекаємо початку наступного сезону. Подивимося, чи подолає наша тенісистка наслідки хвороб і травм. А найголовніше чи віднайде натхнення та наснагу, волю та бійцівські якості для боротьби не лише із супротивницями, але й з самою собою.

Юлія Стародубцева

Новою представницею України в топ-100, після вдалого виступу в Пекіні, стала 24-річна Юлія Стародубцева. Загалом цей сезон для спортсменки став знаковим. Вона пройшла сито кваліфікації в усіх чотирьох турнірах Великого Шлему, а на Вімблдоні навіть пробилася в друге коло основної сітки.

Юлія Стародубцева Getty Images

Загальна статистика перемог і поразок теж вражаюча – 40:24. Зрозуміло, що багато виграшів – це перемоги в кваліфікаціях великих турнірів та на рівні челенджерів. Але кінець сезону ознаменувався справжнім успіхом – чвертьфіналом тисячника в Пекіні, в якому Юлія навіть виграла перший сет у самої Коко Гофф. Враховуючи кваліфікацію в столиці Китаю Стародубцева виграла шість матчів поспіль, включаючи впевнені 7:5, 6:0 над високорейтинговою Анною Калінською.

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Пекінський успіх виніс українку одразу в восьмий десяток рейтингу WTA, щоправда, подальші виступи не були такими вдалими і Юлія сьогодні відкотилася на 92 позицію. В інтерв'ю після Пекіна вона зізналася, що виступала з пошкодженням, а в матчі проти Еліни Аванесян ще й потягнула праву ногу.

Зважаючи на проблеми зі здоров'ям та втому після тривалого престижного турніру, ніхто не закинув Юлії програш в другому колі кваліфікації Уханя угорці Анні Бондар 6:7, 4:6. А от поразка від Ю Сяоді в кваліфікації Нінбо вже викликала певне нерозуміння. Справа в тому, що китаянка, яка в рейтингу WTA посідає 281 рядок, до матчу з Юлією програла десять ігор поспіль. Букмекерські котирування на перемогу українки складали символічні 1.04, а деякі контори взагалі не приймали ставки на цей поєдинок, адже перемога Стародубцевої була поза сумнівом.

Юлія Стародубцева jimmie48

Можливо, Юлії та її тренерському штабу варто обережніше ставитися до стану здоров'я спортсменки й не брати участь в усіх турнірах поспіль. Стародубцева останньою з українок завершила сезон ну турнарах азійської серії. З іншого боку, така кількість турнірів вочевидь була зумовлена набором очок і просуванням у рейтингу.

Леся Цуренко

На жаль, залишила першу сотню рейтингу наша досвідчена тенісистка Леся Цуренко. В офіційному табелі про ранги киянка наразі відкотилася на 122 сходинку.

Леся Цуренко jimmie48

Претензій до Лесі не може бути жодних. Травми, проблеми зі спиною призвели до частих поразок і зняття зі змагань. При цьому Цуренко виступала і за збірну. Шкода, адже попередній сезон був для нашої тенісистки досить вдалим. У 2023 її статистика перемог і поразок склала 42:16, а у 2024 – 13:20.

Наостанок Леся виграла три матчі поспіль (враховуючи кваліфікацію) в Ухані. У першому колі основної сітки навіть перемогла британку Кеті Бултер. Однак вже в наступному колі знялася в першому сеті гри проти представниці Польщі Магди Лінетт.

Дякуємо Лесі за її самовідданість. До речі, вона сьогодні є другою українкою за сумарною кількістю тижнів серед найкращих 100 в рейтингу WTA. У Цуренко їх набралося 440. Більше тільки у Світоліної – 550. Чому б в наступному сезоні Лесі не спробувати повернутися в сотню і не покращити цей показник?

Другий ешелон українського жіночого тенісу

Дещо оновили власні рейтингові позиції і українські тенісистки, що перебувають в другій та третій сотні рейтингу. Дарія Снігур перемістилася на 119 (130 поточне) місце, Катаріна Завацька – на 197 (218), Анастасія Соболєва – на 208 (210). До речі, кожна з дівчат має в цьому році турнірні перемоги на рівні ITF:

Снігур – W50 Лопота 2 (Грузія) та W50+ Кальві (Франція); Завацька – W75 Брешія (Італія); Соболєва – W35 Санта-Маргеріта-ді-Пула 2 і 3 (Італія).

Окрім титулів, Дарія Снігур відмітилася перемогами в кваліфікаціях Гренд Слемів. В Австралії вона вийшла в основний турнір, програвши потім в першому раунді, а на Вімблдоні навіть вийшла в друге коло змагань, де поступилася високорейтинговій латвійці Єлєні Остапенко. В цьому році дарія піднімалася на найвищу для себе позицію в рейтингу WTA – 105.

До речі, в середині листопада українській збірній грати у відборі до кваліфікаційного турніру Кубка Біллі Джин Кінг проти австрійської команди. Перша ракетка Австрії, Сінья Краус в поточному рейтингу іде на 186 позиції. Суперник не найсильніший, тому хоча б в запасні можна взяти когось з "другого ешелону" українського жіночого тенісу високих досягнень.

Що у підсумку?

Рік 2024 в українському жіночому тенісі відзначився низкою знаменних рекордів. Наприклад, в березні одразу п'ятеро наших тенісисток знаходилися в першій сороківці світового рейтингу. А на початку травня в першу двадцятку вперше потрапили одразу дві представниці України – на 20 рядок піднялася Марта Костюк, а на 19 – спустилася Еліна Світоліна.

На жаль, обійшлося без перемог на престижних турнірах. Однак, конкуренція в сучасному жіночому тенісі надзвичайна, про що свідчить чемпіонська гонка, яка запекло триває до кінця змагального сезону. Відверто зізнаюся, що трошки більшого очікував від виступів Ястремської і Калініної, які непогано розпочали рік. Також потужним розчаруванням став другий день матчевої зустрічі між збірними України і Румунії. Сподіватимемося на те, що з Австрією в середині листопада проблем не виникне.

Не подумайте, що наші парниці залишилися поза увагою. Просто підводити підсумки ще зарано. Чекаємо відновлення латвійки Єлєни Остапенко, в парі з якою має зіграти на підсумковому парному турнірі WTA наша Людмила Кіченок.