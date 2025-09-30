Дуже важкий календар: Швьонтек висловила готовність пропустити обов'язкові турніри WTA

Друга ракетка світу Іга Швьонтек розкритикувала календар тенісних турнірів WTA, який може змусити її пропустити частину з них до кінця сезону 2025 року.

Слова 24-річної польки наводить Reuters.

На думку Швьонтек, тенісний сезон занадто довгий і занадто інтенсивний. Вона вважає розумним рішенням скоротити свій графік виступів, щоб зберегти здоров'я. Тому Іга готова пропустити частину обов'язкових турнірів до кінця 2025 року.

"Я думаю, що люди більш втомлені. На жаль, азіатський тур є найважчою частиною, тому що ти відчуваєш, що сезон скоро закінчиться, але тобі все ще потрібно докладати зусиль. Я ще не знаю, як буде виглядати моя кар'єра через кілька років. Можливо, мені доведеться вибирати деякі турніри і пропускати їх, навіть якщо вони є обов'язковими. WTA з цими обов'язковими правилами зробила це для нас досить божевільним", – сказала Швьонтек.

Згідно з правилами WTA, топові тенісистки зобов'язані взяти участь у всіх чотирьох турнірах серії Grand Slam, 10 турнірах WTA 1000 і шести турнірах WTA 500. Покарання за пропуск цих турнірів варіюється від зняття балів у рейтингу до грошових штрафів.

Для того, щоб уникнути покарання, Іга Швьонтек має зіграти ще на трьох турнірах WTA 500 та на двох турнірах WTA 1000. Ці зобов'язання викликають у неї роздратування.

"Я не думаю, що будь-який топ-гравець зможе це зробити... Неможливо втиснути це в графік. Ми маємо бути розумними, не дуже перейматися правилами і думати про те, що для нас корисно. Це важко".

Нагадаємо, що Іга Швьонтек стала володаркою одразу двох рекордних досягнення в межах турнірів WTA 1000.