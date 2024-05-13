З "баранкою": Соболєва вийшла до фіналу відбору на турнір у Пармі

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (260) здобула путівку у фінал кваліфікації турніру WTA 125 у Пармі, Італія.

У півфінальному поєдинку 20-річна дніпрянка здолала італійку Елену Боккі. Матч тривав 1 годину і завершився з рахунком 6:3, 6:0.

Анастасія одного разу подала навиліт (суперниці, попри поразку, вдалося зробити 3 ейси), припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала один з двох брейк-пойнтів.

Parma Ladies Open - WTA 125

Парма, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $115,000

1/2 кваліфікації, 13 травня

Анастасія Соболєва (Україна) - Елена Боккі (Італія) 6:3, 6:0

У матчі за вихід до основної сітки Соболєва зіграє проти 29-річної чешки Джесіки Малечкової (520).

В ці дні в Італії проходить ще один турнір - WTA 1000 у Римі. До четвертого кола змогла пробитися лише Еліна Світоліна, яка сьогодні, 13 травня, проведе матч проти "нейтральної" білоруски Арини Соболенко.