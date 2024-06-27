Снігур перемогла турецьку тенісистку у фіналі кваліфікації Вімблдону

Українська тенісистка Дарина Снігур (131 WTA) перемогла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (136 WTA) у фіналі кваліфікації Вімблдону.

Матч тривав 2 години 8 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 5:7, 5:7. Обидві тенісистки по одному разу подали навиліт, Снігур допустила 6 подвійних помилок та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

The Championships, Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Фінал кваліфікації, 26 червня

Дарина Снігур (Україна) — Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:1, 5:7, 5:7

Нагадаємо, напередодні українка Анастасія Соболєва (228) поступилася австралійці Дестені Аяві (193) в першому колі відбору на Вімблдон-2024.