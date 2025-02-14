Анісімова – про перемогу над Костюк: цей матч міг завершитися перемогою будь-якої з нас
Американська тенісистка Аманда Анісімова у флешінтерв'ю після матчу прокоментувала перемогу над українкою Мартою Костюк у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 у катарській Досі:
"Костюк – сильний боєць, тому цей матч був дуже важким. Також це був дуже фізичний поєдинок. Тому я просто рада, що зуміла показати такий рівень і здобути перемогу. Так, вона дуже складна суперниця, тому я дуже задоволена цим результатом".
Анісімова підкреслила найважливіші фактори, які допомогли їй здобути перемогу:
"Наскільки я пишаюся своєю психологічною стійкістю, концентрацією на кожному м'ячі? Думаю, я це роблю в кожному своєму матчі. Особливо це стосується сьогоднішнього, тому що я була більш втомленою через усю цю фізичну боротьбу. Тому зберігати увагу і позитивний настрій – це було важливо для перемоги сьогодні. Що ж у підсумку стало вирішальним фактором?
Думаю, просто боротьба за кожен м'яч, віра в себе. Я думаю, що цей матч міг завершитися перемогою будь-кого з нас. Тому я рада, що залишалася сильною і намагалася боротися за кожне очко. Здобути цю перемогу – означає багато для мене".
Насамкінець американка поділилася очікуваннями від півфінальної гри проти "нейтральної" спортсменки Єкатерини Александрової:
"Що стосується майбутнього півфіналу проти Єкатерини Александрової, то скажу, що на цьому турнірі кожен матч дуже складний. Останнім часом вона грає чудово. Я впевнена, що це буде ще одна важка битва, але я в очікуванні цього матчу".
Нагадаємо, що напередодні Аманда Анісімова у трисетовому чвертьфінальному матчі у Досі перемогла українку Марту Костюк.