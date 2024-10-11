Відомий тенісист: Мені снилися кошмари через Надаля

Відомий австралійський тенісист Нік Кіріос після новини про завершення кар'єри Рафаеля Надаля зізнався, що йому снилися кошмари після матчів з іспанцем.

Про це австралієць написав у соцмережі X.

"Дідько. Мені снилися кошмари, які будили мене через Рафу. Я буду сумувати за ним. Це був той тенісист, до матчів з яким я готувався. Він був мотивацією – я думаю, натхненням. Трясця, це правда – люди витягують з тебе найкраще. Ти був одним з тих людей", – написав Кіріос.

Надаль і Кіріос зіграли 9 матчів. На рахунку іспанця 6 перемог. Австралієць виграв тричі, ще один раз Рафа знявся до матчу з ним.

В четвер Надаль повідомив, що останній свій офіційний матч зіграє в листопаді у фінальному турнірі Кубку Девіса. Збірна Іспанії стартує чвертьфіналом проти Нідерландів.

На рахунку 38-річного іспанця 22 титули на турнірах Grand Slam, 14 перемог здобуто на турнірі Ролан Гаррос. Він розпочав професійну кар’єру в 2001 році.