Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сіннер: Я приїхав на Australian Open перемагати

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 10:39
Сіннер: Я приїхав на Australian Open перемагати
Яннік Сіннер
Getty images

Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Слова тенісиста наводить Sky Sports.

"Мельбурн – особливе місце для мене. Те, що відбулось тут рік тому, назавжди залишиться у моїй пам'яті. За цей час я багато чому навчився.

Я приїхав на Australian Open перемагати. Тепер мені потрібно навчитись працювати з проблемами поза кортом.

Кіріос? Не хочу коментувати його думку та висловлювання інших спортсменів. Я не зробив нічого поганого. Я просто хочу виграти Slam", – розповів Сіннер.

Зазначимо, що WADA подала апеляцію Янніка Сіннера, Міжнародного агентства з тенісу (ITIA) та Міжнародної федерації тенісу (ITF). Організація вимагає дискваліфікувати спортсмена.

Раніше повідомлялось, що італієць зіграє виставковий матч у Китаї.

Яннік Сіннер

Яннік Сіннер

Я не вірю в це: Джокович прокоментував допінг-скандал Сіннера
Магучіх потрапила у топ-10 спортсменів року в Європі
Джокович заявився на турнір ATP 500 у катарській Досі
Сіннер зможе виступити на Australian Open-2025, незважаючи на апеляцію по його справі з допінгом
Італія захистила статус чемпіона Кубку Девіса, обігравши у фіналі Нідерланди

Останні новини