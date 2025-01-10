Сіннер: Я приїхав на Australian Open перемагати
Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.
Слова тенісиста наводить Sky Sports.
"Мельбурн – особливе місце для мене. Те, що відбулось тут рік тому, назавжди залишиться у моїй пам'яті. За цей час я багато чому навчився.
Я приїхав на Australian Open перемагати. Тепер мені потрібно навчитись працювати з проблемами поза кортом.
Кіріос? Не хочу коментувати його думку та висловлювання інших спортсменів. Я не зробив нічого поганого. Я просто хочу виграти Slam", – розповів Сіннер.
Зазначимо, що WADA подала апеляцію Янніка Сіннера, Міжнародного агентства з тенісу (ITIA) та Міжнародної федерації тенісу (ITF). Організація вимагає дискваліфікувати спортсмена.
Раніше повідомлялось, що італієць зіграє виставковий матч у Китаї.