Сіннер: Я приїхав на Australian Open перемагати

Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Слова тенісиста наводить Sky Sports.

"Мельбурн – особливе місце для мене. Те, що відбулось тут рік тому, назавжди залишиться у моїй пам'яті. За цей час я багато чому навчився.



Я приїхав на Australian Open перемагати. Тепер мені потрібно навчитись працювати з проблемами поза кортом.



Кіріос? Не хочу коментувати його думку та висловлювання інших спортсменів. Я не зробив нічого поганого. Я просто хочу виграти Slam", – розповів Сіннер.