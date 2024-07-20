Халеп: Борюся з травмою, якої раніше ніколи не було

Експерша ракетка світу румунська тенісистка Сімона Халеп (1127) розповіла, що зараз бореться з травмою, якої раніше у неї не було.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Всім привіт. Я хотіла б повідомити вам про стан мого здоров'я, оскільки останнім часом я не була на корті. Це не найкращі новини, але я все одно хотіла поділитися. Вже кілька місяців я борюся з травмою коліна. Такої травми у мене ніколи раніше не було, і мені було важко з нею впоратися, бо біль не проходив. Це був дуже важкий період для мене, майже два роки, в психологічному та емоційному плані, і фізичні проблеми на додачу до цього, безумовно, не допомагають. Я вирішила взяти час, потрібний для належного відновлення, замість того, щоб тренуватися і грати через біль. Моїм інстинктом завжди було намагатися повернутися якомога швидше, але я не машина, я людина, і мені потрібен час, щоб відновитися після всього, через що я пройшла. Я триматиму вас у курсі подій і, як завжди, хочу подякувати вам за вашу постійну підтримку. Сподіваюся дуже скоро повернутися на корт", — написала тенісистка.

Нагадаємо, Симона не грала з жовтня 2022 до березня 2024 року, адже була відсторонена через порушення антидопінгових правил. Вперше після дискваліфікації вона зіграла у березні 2024 року та турнірі WTA 1000 у Маямі, де в першому колі поступилася іспанці Паулі Бадосі.