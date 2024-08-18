Можливо, люди захейтять мене за ці слова: Швьонтек підняла проблему щільного графіка WTA

Перша ракетку світу Іга Швьонтек вважає, що щільний графік турнірів робить теніс менш цікавим для самих гравців.

Про це вона розповіла в коментарі Eurosport.

"Я вважаю, що у нас надто багато турнірів у сезоні. Це робить теніс менш цікавим для нас. Звісно, мені подобається грати в усіх цих містах, але це доволі виснажливо. Не думаю, що так має бути. Ми заслуговуємо відпочивати більше. Можливо, люди захейтять мене за ці слова", — сказала Швьонтек.

У ці дні проходить турнір WTA 1000 в Цинциннаті. 23-річна полячка зіграє в півфіналі проти білоруски Аріни Соболенко. Матч відбудеться вже сьогодні, 18 серпня. Напередодні Іга пройшла росіянку Мірру Андрєєву у виснажливому поєдинку, що тривав дві з половиною години.

Вже 26 серпня стартує останній турнір Grand Slam цього року — US Open.