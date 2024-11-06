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Швьонтек пояснила, чому програла Гофф на Підсумковому турнірі WTA

Володимир Клепач — 6 листопада 2024, 09:37
Швьонтек пояснила, чому програла Гофф на Підсумковому турнірі WTA
Іга Свьонтек
Getty Images

Друга ракетка світу польська тенісистка Іга Швьонтек розповіла, що програла американці Коко Гофф у другому турі групового раунду Підсумкового турніру WTA через проблеми із стабільністю у грі.

Слова Швьонтек наводить офіційний сайт WTA:

"Я була недостатньо стабільною, і Коко використала свої можливості краще за мене. У мене були брейк-пойнти, які я не реалізувала, і зробила більше невимушених помилок. Коли ти граєш з Коко, треба бути стабільною. Навіть попри нашу перевагу в особистих зустрічах, перемога над нею завжди нелегка.
Сьогодні вона, безумовно, була сильнішою гравчинею, і я намагатимусь краще підготуватися до наступного матчу, потренуватися завтра і покращити свою гру."

Відзначимо, що перемога дозволила американці достроково вийти до плейоф. Швьонтек, щоб стати другою потрібно перемагати Джессіку Пегулу у 3 турі та очікувати на поразку Барбори Крейчикової у матчі з Гофф.

Цей сезон в статусі першої ракетки світу закінчить "нейтральна" спортсменка Аріна Сабалєнка.

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