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Швьонтек: Очікування від US Open не такі високі в порівнянні з минулим роком

Ігор Чернявський — 25 серпня, 17:10
Швьонтек: Очікування від US Open не такі високі в порівнянні з минулим роком
WTA

У першої ракетки світу Іги Швьонтек немає високих очікувань перед цьогорічним US Open.

Про це вона розповіла в інтерв’ю WTA.

"Минулого року я відчувала, що мені потрібно багато чого захищати — статус першої ракетки світу, всі свої очки, а також сам титул. Я відчувала великий тягар відповідальності на своїх плечах.

ього року все трохи інакше. Я просто намагаюся зосередитися на тому, що мені потрібно робити, аби грати якомога краще. Мої очікування не такі високі в порівнянні з минулим роком", — сказала Швьонтек.

Нагадаємо, у 2022 році Іга виграла US Open. Наступного року полька вилетіла з турніру на стадії 1/8 фіналу, поступившись Олені Остапенко.

Вже у вівторок, 27 липня, Швьонтек стартує на цьогорічному відкритому чемпіонаті США. У першому колі лідерка світового рейтингу зіграє проти росіянки Камілли Рахімової.

Іга Швьонтек

Іга Швьонтек

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