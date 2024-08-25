Швьонтек: Очікування від US Open не такі високі в порівнянні з минулим роком
У першої ракетки світу Іги Швьонтек немає високих очікувань перед цьогорічним US Open.
Про це вона розповіла в інтерв’ю WTA.
"Минулого року я відчувала, що мені потрібно багато чого захищати — статус першої ракетки світу, всі свої очки, а також сам титул. Я відчувала великий тягар відповідальності на своїх плечах.
ього року все трохи інакше. Я просто намагаюся зосередитися на тому, що мені потрібно робити, аби грати якомога краще. Мої очікування не такі високі в порівнянні з минулим роком", — сказала Швьонтек.
Нагадаємо, у 2022 році Іга виграла US Open. Наступного року полька вилетіла з турніру на стадії 1/8 фіналу, поступившись Олені Остапенко.
Вже у вівторок, 27 липня, Швьонтек стартує на цьогорічному відкритому чемпіонаті США. У першому колі лідерка світового рейтингу зіграє проти росіянки Камілли Рахімової.