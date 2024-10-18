Швьонтек, Гофф та інші: Названі склади команд, які зіграють на United Cup 2025

У 2025 році командний турнір United Cup збере 7 із 10 найкращих тенісисток рейтингу WTA та 6 із 12 найкращих чоловіків із рейтингу ATP. Зокрема це будуть Іга Швьонтек, Коко Гофф, Олександр Звєрєв, Алекс де Мінор, Стефанос Циципас та Тейлор Фріц.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Команда США, очолювана чемпіонкою US Open 2023 Коко Гофф та фіналістом 2024 року Тейлором Фріцем, отримала перший номер посіву. Польща, з лідерами Ігою Швьонтек і Губертом Гуркачем, отримала другий номер посіву. Також на турнірі виступатимуть зірки нового покоління, такі як Джек Дрейпер та Олівія Гадекі.

Жеребкування відбудеться 21 жовтня. 18 збірних буде поділено на шість груп по три команди. Переможці та дві найкращі збірні, що посіли 2 місця, утворять пари плейоф. Формат зустрічей між командами включатиме один одиночний матч між чоловіками, один між жінками і зустріч змішаного парного розряду.

Наразі визначені 16 команд-учасниць, ще дві буде відібрано за рейтингом на 19 листопада.

Заявки команд

1. США

Тейлор Фрітц (АТР, №6)

Денис Кудла (АТР, №225)

Роберт Гелловей (АТР, №38 у парі)

Коко Гофф (WTA, №3)

Даніель Колліс (WTA, №9)

Дезіре Кравчик (WTA, №10 у парі)

2. Польща

Губерт Гуркач (АТР, №12

Каміл Майхржак (АТР, №117)

Ян Зелінський (АТР, №27 у парі)

Іга Швьонтек (WTA, №1)

Майя Хвалинська (WTA, №175)

Алісія Росольська (WTA, №65 у парі SR)

3. Греція

Стефанос Циципас (АТР, №11)

Стефанос Сакелларідіс (АТР, №504)

Петрос Циципас (АТР, №76 у парі)

Марія Саккарі (WTA, №22)

Деспіна Папаміхаіл (WTA, №288)

Валентіні Грамматікопуло (WTA, №136 у парі)

4. Італія

Флавіо Коболлі (АТР, №30)

Матео Джиганте (АТР, №150)

Андреа Вавассорі (АТР, №6 у парі)

Жасмін Паоліні (WTA, №6)

Сара Еррані (WTA, №90)

Анджеліка Морателлі (WTA, №72 у парі)

5. Китай

Чжан Чжичжень (АТР, №46)

Бай Янь (АТР, №280)

Сунь Фацзін (АТР, №199 у парі)

Чжен Ціньвень (WTA, №7)

Гао Сіньюй (WTA, №168)

Чжан Шуай (WTA, №30 у парі)

6. Велика Британія

Джек Дрейпер (АТР, №19)

Біллі Гарріс (АТР, №110)

Джо Солсбері (АТР, №12 у парі)

Кеті Бултер (WTA, №35)

Юріко Міядзакі (WTA, №160)

Олівія Ніколлс (WTA, №40 у парі)

7. Канада

Фелікс Оже-Альяссім (АТР, №21)

Ліам Драксл (АТР, №272)

Бенджамін Сігуїн (АТР, №230 у парі)

Лейла Фернандес (WTA, №34)

Стейсі Фанг (WTA, №277)

Аріана Арсено (WTA, №183 у парі)

8. Чехія

Томаш Махач (АТР, №25)

Марек Генгель (АТР, №369)

Патрік Рікл (АТР, №78 у парі)

Кароліна Мухова (WTA, №9)

Габріела Кнутсон (WTA, №218)

Рената Ямріхова (№19 Junior)

9. Казахстан

Олександр Шевченко (АТР, №61)

Дмитро Попко (АТР, №173)

Олександр Недовесов (АТР, №57 у парі)

Олена Рибакіна (WTA, №5)

Жибек Куламбаєва (WTA, №314)

10. Франція

Уго Умбер (АТР, №16)

Корентен Муте (АТР, №71)

Едуард Роже-Васслен (АТР, №19 у парі)

Діан Паррі (WTA, №52)

Хлое Паке (WTA, №105)

Еліксан Лешемія (WTA, №96 у парі)

11. Німеччина

Олександр Зверєв (АТР, №3)

Даніель Мазур (АТР, №269)

Тім Пютц (АТР, №15 у парі)

Лаура Зігемунд (WTA, №89)

Лена Пападакіс (WTA, №545)

Вівіан Хейзен (WTA, №179 у парі SR)

12. Австралія

Алекс де Мінор (АТР, №9)

Омар Ясіка (АТР, №191)

Меттью Ебден (АТР, №7 у парі)

Олівія Гадекі (WTA, №84)

Дестані Айява (WTA, №196)

Еллен Перес (WTA, №13)

13. Бразилія

Тьягу Монтейру (АТР, №88)

Густаво Хейде (АТР, №175)

Рафаель Матос (АТР, №36 у парі)

Беатріс Хаддад Майя (WTA, №10)

Кароліна Алвеш (WTA, №305)

Луїза Стефані (WTA, №29 у парі)

14. Іспанія

Пабло Карреньо-Буста (АТР, №18 SR)

Карлос Табернер (АТР, №190)

Серхіо Мартос Горнес (АТР, №119 у парі)

Джессіка Боусас-Манейро (WTA, №62)

Марина Бассольс Рібера (WTA, №153)

Івонн Кавальє-Реймерс (WTA, №86 у парі)

15. Норвегія

Каспер Рууд (АТР, №8)

Віктор Дурасович (АТР, №444)

Микола Будков Кьяєр (№1 Junior)

Мален Хельго (WTA, №465)

Емілі Лінд Галлахер (WTA, №486)

Ульрікке Ейккері (WTA, №44 у парі)

16. Швейцарія

Домінік Штрікер (АТР, №94)

Ремі Бертола (АТР, №290)

Якуб Пауль (АТР, №159 у парі)

Белінда Бенчич (WTA, №15 SR)

Селін Неф (WTA, №234)

Конні Перрін (WTA, 101 у парі)

Турнір пройде в Перті та Сіднеї з 27 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року.

Минулого сезону титул виграла команда Німеччини, яка у фіналі здолала збірну Польщі.