Серена Вільямс: Якби мене зловили на допінгу, то дали би 20 років

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс поділилася своєю думкою щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера та його тримісячної дискваліфікації за допінг.

В інтерв’ю Time вона заявила, що за аналогічне порушення отримала би значно суворіше покарання.

"Фантастична особистість. Я обожнюю цього хлопця, обожнюю цю гру. Він чудовий для спорту. Мене вже стільки разів принижували, що я не хочу нікого принижувати. Чоловічому тенісу він потрібен. Якби це я провалила допінг-тест, мені дали б 20 років дискваліфікації. Будьмо чесними. У мене відібрали б титули на турнірах Великого шолома", – заявила американка.

Нагадаємо, Сіннера дискваліфікували на три місяці за порушення антидопінгових правил у лютому поточного року. Термін дії відсторонення завершиться 4 травня.