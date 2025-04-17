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Серена Вільямс: Якби мене зловили на допінгу, то дали би 20 років

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 11:22
Серена Вільямс: Якби мене зловили на допінгу, то дали би 20 років
Серена Вільямс
Instagram

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс поділилася своєю думкою щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера та його тримісячної дискваліфікації за допінг.

В інтерв’ю Time вона заявила, що за аналогічне порушення отримала би значно суворіше покарання.

"Фантастична особистість. Я обожнюю цього хлопця, обожнюю цю гру. Він чудовий для спорту.

Мене вже стільки разів принижували, що я не хочу нікого принижувати. Чоловічому тенісу він потрібен. Якби це я провалила допінг-тест, мені дали б 20 років дискваліфікації. Будьмо чесними. У мене відібрали б титули на турнірах Великого шолома", – заявила американка.

Нагадаємо, Сіннера дискваліфікували на три місяці за порушення антидопінгових правил у лютому поточного року. Термін дії відсторонення завершиться 4 травня.

Серена Вільямс Яннік Сіннер

Серена Вільямс

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