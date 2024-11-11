Сачко пробився в основну сітку турніру в Ліоні

Український тенісист Віталій Сачко (413) обіграв нідерландця Нільса Віскера (527) у фіналі кваліфікації Челленджера у французькому в Ліоні.

Матч тривав 2 години 25 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:7(2), 6:4. Українець 4 рази подав навиліт, допустив 7 подвійних помилок та використав 5 з 16 брейк-пойнтів.

Його суперник в основній сітці визначиться згодом.

Челленджер

Ліон, Франція

Кваліфікація, фінал

11 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Нільс Віскер (Нідерланди) 6:3, 6:7(2), 6:4

Нагадаємо, нещодавно Сачко зупинився за крок від титулу на турнірі в Словаччині у парному розряді.