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Сачко пробився в основну сітку турніру в Ліоні

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 18:57
Сачко пробився в основну сітку турніру в Ліоні

Український тенісист Віталій Сачко (413) обіграв нідерландця Нільса Віскера (527) у фіналі кваліфікації Челленджера у французькому в Ліоні.

Матч тривав 2 години 25 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:7(2), 6:4. Українець 4 рази подав навиліт, допустив 7 подвійних помилок та використав 5 з 16 брейк-пойнтів.

Його суперник в основній сітці визначиться згодом.

Челленджер
Ліон, Франція
Кваліфікація, фінал
11 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Нільс Віскер (Нідерланди) 6:3, 6:7(2), 6:4

Нагадаємо, нещодавно Сачко зупинився за крок від титулу на турнірі в Словаччині у парному розряді.

Віталій Сачко

Віталій Сачко

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