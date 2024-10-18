Сачко і Крутих вийшли у фінал Челенджера в Італії

Українські тенісисти Віталій Сачко та Олексій Крутих обіграли британський дует Девід Стівенсон/Маркус Вілліс в 1/2 фіналу Челенджера в Ольбії (Італія) в парному розряді.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:4,6:4. Сачко та Крутих 4 рази подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 2 з 7 брейк-пойнтів.

Olbia Challenger – ATP Challenger 125

Ольбія, Італія, хард

Призовий фонд – €148,625

1/2 фіналу, 18 жовтня

Олексій Крутих / Віталій Сачко (Україна) – Девід Стівенсон/Маркус Вілліс (Велика Британія) 6:4, 6:4

У фіналі Олексій та Віталій зіграють проти переможця матчу Маттео Вавассорі/Андреа Вавассорі – Іньїго Сервантес/Давид Піхлер.

Нагадаємо, у першому колі одиночного розряду Крутих поступився Еміліо Нава із США. А Сачко та Орлов не змогли подолати кваліфікацію.