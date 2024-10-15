Крутих завершив виступи в одиночному розряді на турнірі в Італії
ATP
Український тенісист Олексій Крутих (556) завершив боротьбу в основі одиночного розряду хардового Челенджера в Ольбії, Італія.
В першому колі українця, який подолав сито кваліфікації, переграв Еміліо Нава (208) із США.
Матч тривав 2 години 25 хвилин. Крутих 1 разів подав навиліт проти 11 ейсів у суперника, а також припустився 1 подвійної помилки, у американця було аж 8. Олексій реалізував 3 з 7 брейк-пойнтів, його оппонент – 3 з 6.
Olbia Challenger – ATP Challenger 125
Ольбія, Італія, хард
Призовий фонд – €148,625
Перше коло – 15 жовтня
Олексій Крутих (Україна) – Еміліо Нава (США) 7:5, 3:6, 5:7
Ця поразка стала вже п'ятою поспіль для українського тенісиста в основній сітці турнірів ATP Challenger Tour.
Раніше боротьбу на турнірі завершили Віталій Сачко і Владислав Орлов.
Крутих і Сачко разом продовжать виступи в парному розряді.