Сачко поступився у другому колі челленджера в Австрії

Український тенісист Віталій Сачко (394) поступився чеху Ендрю Полсону (278) в другому колі ґрунтового турніру у Тульні (Австрія).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини й завершився з рахунком 6:1, 7:5. Сачко 1 раз подав навиліт, допустив 8 подвійних помилок та використав 1 з 5 брейк-пойнтів.

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Тульн, Австрія

Ґрунт

Призовий фонд — €120,950

Друге коло, 4 вересня

Ендрю Полсон (Чехія) — Віталій Сачко (Україна) 6:1, 7:5

Нагадаємо, напередодні Сачко потрапив у склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю. Матч першої Світової групи Кубка Девіса відбудеться на Кіпрі 13-14 вересня.