Сачко поступився у другому колі челленджера в Австрії
Віталій Сачко
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Український тенісист Віталій Сачко (394) поступився чеху Ендрю Полсону (278) в другому колі ґрунтового турніру у Тульні (Австрія).
Матч тривав 1 годину 23 хвилини й завершився з рахунком 6:1, 7:5. Сачко 1 раз подав навиліт, допустив 8 подвійних помилок та використав 1 з 5 брейк-пойнтів.
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Тульн, Австрія
Ґрунт
Призовий фонд — €120,950
Друге коло, 4 вересня
Ендрю Полсон (Чехія) — Віталій Сачко (Україна) 6:1, 7:5
Нагадаємо, напередодні Сачко потрапив у склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю. Матч першої Світової групи Кубка Девіса відбудеться на Кіпрі 13-14 вересня.