Сачко поступився на старті кваліфікації турніру у Франції

Український тенісист Віталій Сачко (407) поступився італійцю Алессандро Печчі (453) на старті кваліфікації турніру у французькому Муйєрон-ле-Каптіфі.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:5. Сачко 1 раз подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 1 з 4 брейк-пойнтів.

Internationaux de Tennis de Vendée – ATP Challenger Tour

Муйєрон-ле-Каптіфі, Франція

Хард

Кваліфікація, півфінал

29 вересня

Алессандро Печчі (Італія) – Віталій Сачко (Україна) 6:2, 7:5

Напередодні Сачко став переможцем турніру в Австрії в парному розряді.