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Сачко поступився на старті кваліфікації турніру у Франції

Олександр Булава — 29 вересня, 12:39
Сачко поступився на старті кваліфікації турніру у Франції

Український тенісист Віталій Сачко (407) поступився італійцю Алессандро Печчі (453) на старті кваліфікації турніру у французькому Муйєрон-ле-Каптіфі.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:5. Сачко 1 раз подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 1 з 4 брейк-пойнтів.

Internationaux de Tennis de VendéeATP Challenger Tour
Муйєрон-ле-Каптіфі, Франція
Хард
Кваліфікація, півфінал
29 вересня

Алессандро Печчі (Італія) – Віталій Сачко (Україна) 6:2, 7:5

Напередодні Сачко став переможцем турніру в Австрії в парному розряді.

Віталій Сачко

Віталій Сачко

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