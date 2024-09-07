Сачко — переможець турніру в Австрії в парному розряді
Віталій Сачко
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Український тенісист Віталій Сачко та словак Мілош Кароль перемогли польську пару Кароль Джевєцкі/Пьотр Матушевскі у фіналі Челленджера в Тульні (Австрія).
Матч тривав 1 годину 17 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 11:9. Дует українця один раз подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 1 з 3 брейк-пойнтів.
ATP Challenger Tour
Тульн, Австрія
Парний розряд, ґрунт
Фінал, 7 вересня
Віталій Сачко(Україна)/Мілош Кароль (Словаччина) — Кароль Джевєцкі/Пьотр Матушевскі (Польща) 6:4, 2:6, 11:9
Нагадаємо, напередодні Сачко потрапив у склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю. Матч першої Світової групи Кубка Девіса відбудеться на Кіпрі 13-14 вересня.