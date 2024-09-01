Сачко вийшов у фінал кваліфікації турніру в Австрії

Український тенісист Віталій Сачко (394) обіграв німця Адріан Ецбаха (552) на старті кваліфікації ґрунтового турніру у Тульні (Австрія).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин та завершився з рахунком 7:6(5), 6:1. Сачко 4 рази подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 5 з 9 брейк-пойнтів.

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Тульн, Австрія

ґрунт

Призовий фонд — €120,950

Кваліфікація, півфінал

1 вересня

Віталій Сачко (Україна) — Адріан Ецбах (Німеччина) 7:6(5), 6:1

Напередодні Ерік Ваншельбойм виграв парний турнір ITF M25 в Олдензалі (Нідерланди).