Ротань: Наш менталітет дуже часто робить свою справу не на користь нашої нації

Руслан Ротань вважає, що наш менталітет часто заважає українським командам досягати успіху в найважливіших матчах.

Про це він сказав у інтерв’ю YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

"У нас хлопці дуже майстерні, майстеровиті – це факт. Але наш менталітет дуже часто робить свою справу не на користь нашої нації. Тому ми повинні це виправити, все змінити ментально, дуже цього хотіти, вигризати ті матчі, які даються дуже складно, а ті, які даються легко – просто доводити до кінця та бути професіоналами всі 90, а якщо потрібно – і 110, 115 хвилин матчу", – сказав Ротань.

Олімпійська збірна України Руслана Ротань провела вже два матчі на Іграх-2024 у Парижі. У першому турі "жовто-сині" несподівано поступилися Іраку, але в наступному поєдинку зберегли шанси на вихід з групи завдяки вольовій перемозі над Марокко.

Вирішальний матч проти Аргентини відбудеться у вівторок, 30 липня. Перемога гарантує Україні путівку у плей-оф, а у випадку нічиєї все залежатиме від результату паралельного поєдинку Марокко – Ірак.