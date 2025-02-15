Чотири українки вийдуть на корт 16 лютого на великому турнірі у Дубаї

У неділю, 16 лютого, розпочнуться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, який проходить у Дубаї, ОАЕ.

У перший ігровий день на корт вийдуть 4 українки: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська виступлять в одиночному розряді, а Людмила та Надія Кіченок – у парному.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЕ

WTA 1000, хард

Перше коло одиночного розряду

10:30*. Даяна Ястремська (49, Україна) – Магда Лінетт (36, Польща), корт 3, 2-м запуском після матчу Паркс – Ван.

16:30*. Еліна Світоліна (22, Україна) – Анна Калінская (18, -), корт Center Court 1, 4-м запуском після матчу Бенчич – Іто.

Перше коло парного розряду

12:00*. Надія Кіченок (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) – Пейтон Стернс (США)/Лулу Сан (Нова Зеландія) , корт 3, 3-м запуском після матчу Ястремська – Лінетт.

13:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) [7] – Крістіна Младенович (Франція)/Чжан Шуай (Китай) , корт 3, 4-м запуском після матчу Надія Кіченок/Фернандес – Стернс/Сан.

*орієнтовний час початку за Києвом

Нагадаємо, що раніше стали відомі суперниці чотирьох українок в одиночному розряді на турнірі в Дубаї.